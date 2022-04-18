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NBA》不想拿魏少換海沃德 美媒曝湖人有意爭取黃蜂後場大將

2022/04/18 21:36

海沃德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在經歷了令人失望的2021-22賽季後，湖人首要的目標就是需要重新打造有競爭力的陣容，在開除總教練沃格爾（Frank Vogel）後，該如何處理魏斯布魯克（Russell Westbrook）的合約便成為管理層的一大難題。

在經歷了這個失望的賽季後，魏斯布魯克的球員選項薪資高達4700萬美元，在他很高機率將執行這年合約後，所有報導都顯示湖人將在休賽季將他交易。

羅齊爾。（資料照，美聯社）

先前有消息指出，黃蜂是其中一支有意換來魏斯布魯克的隊伍，他們希望能藉此擺脫海沃德（Gordon Hayward）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）及羅齊爾（Terry Rozier）等人的合約，對此NBA資深記者史坦（Marc Stein）表示，湖人在經歷了這賽季嚴重的傷病困擾後，球員的健康度將是所有交易談判中的重點。以海沃德以往的傷病史來看，湖人不太有可能同意黃蜂以海沃德為主要籌碼的交易，對此記者Daniel Strakand指出，若雙方真的進行進一步談判的話，羅齊爾將是最有可能被送至湖人的選手。

羅齊爾在過去六個賽季裡一共打了438場比賽，而在同樣的六個賽季中，海沃德僅出賽了291場，此外羅齊爾比海沃德小四歲，對於陣容嚴重老化的湖人來說，羅齊爾絕對會是比海沃德更好的選擇，但從薪資狀態來看，海沃德還握有接下來2年約6150萬美元的合約，而羅齊爾則還有4年9625萬美元的合約，這張長約是否影響湖人的交易意願將成為雙方談判的一大變數。

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