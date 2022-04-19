MLB》在日職曾遭鈴木誠也砲轟 培頓談「日本楚奧特」成功非偶然

鈴木誠也。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日籍強打鈴木誠也在昨日敲出本季第4轟，開季至今攻擊指數高達1.503，曾效力日職多年，現為遊騎兵中繼投手的培頓（Spencer Patton）就認為，鈴木誠也的成功並非偶然。

培頓在2014到2016年效力大聯盟，隨後轉往日職發展，他在2017到2020年都待在橫濱DeNA擔任主力中繼投手，出賽219場，主投205.2局拿下101次中繼成功與7次救援成功，另有12勝9敗，防禦率3.68，而他在日職生涯對陣鈴木誠也共16打數被打5支安打，被打擊率3成13，挨了他2轟，同時也送給他6次三振，2次四壞保送。

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培頓談到鈴木誠也的好表現一點也不意外：「在日本的時候我都叫他『日本的楚奧特（Mike Trout』）。」培頓表示，鈴木誠也識別好球帶的能力很好，打擊很有力量且是廣角型打者，同時也是個五拍子選手，能跑又有強肩，能夠繳出不俗的打擊率也可以敲長打，是個很難解決的打者。

許多日本打者雖然在日本職棒有好表現，但來到美國卻水土不服，不過培頓認為鈴木誠也有能在大聯盟獲得成功的潛力。培頓坦言在大聯盟需要適應許多能投火球的選手，只要能夠適應速球，然後把選球做好，那鈴木誠也就能夠變成很棒的打者。

培頓在去年重返大聯盟後在遊騎兵出賽42場，主投42.1局拿下2勝2敗11次中繼成功與2次救援成功，防禦率3.83的成績，本季他出賽5場，主投5.2局，防禦率1.59。

培頓。（資料照，USA TODAY Sports）

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