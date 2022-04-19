NBA》生涯首獲最佳防守球員 「聰明哥」史馬特創史上唯二紀錄

史馬特生涯首度獲得最佳防守球員肯定。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布年度最佳防守球員獎得主，塞爾提克「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）生涯首度獲獎，睽違26年再度有人以控球後衛身分拿下這座獎項。

NBA日前曾公布角逐最佳防守球員的名單，由挑戰第4座最佳防守球員的「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）、史馬特和太陽前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）一同競爭，最後史馬特以37張第一名選票、總分257分脫穎而出，生涯首度獲得最佳防守球員殊榮，也是塞爾提克睽違14年後再度有人拿下該獎項，上一次要追溯到2008年的賈奈特（Kevin Garnett）。

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史馬特本季出賽71場，場均繳出12.1分、5.9助攻和3.8籃板，1.7次抄截，防守效率值105.2排名後衛第5，無主權球爭搶（Loose Balls Recovered） 1.1次高居聯盟第一，場均防守籃板3.2顆也是生涯新高。

史馬特也成為自1995-96年球季名人堂球星「手套」裴頓（Gary Payton）之後，首以拿下年度最佳防守球員的控球後衛，自1982年該獎項成立以後，只有2名控衛獲得此殊榮，就是他和裴頓。

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