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日職》連17局完美比賽 佐佐木朗希防禦率竟只能排到洋聯第7

2022/04/19 08:54

佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕羅德隊20歲「令和怪物」佐佐木朗希最近創下連續17局沒讓任何人上壘的紀錄，但在呈現「投高打低」的太平洋聯盟，怪物投手卻比比皆是，他的防禦率只能在洋聯排到第7名。

佐佐木朗希最近是棒球界最熱門話題，他在10日對戰歐力士的比賽9局飆出19K，締造日職史上第16度的完全比賽、也是最年輕紀錄，另外中間連續13次三振打破世界職棒紀錄。一週後，朗希再對火腿隊先發，繳出8局14K，無任何人上壘，最後在第9局雙方0：0時被換下，無緣締造連2場完全比賽。

賽後，佐佐木朗希的防禦率從1.57降至1.16，但這在洋聯只能排到第7名，因為有6名投手的防禦率還是0開頭。

第一名是羅德隊洋投羅梅洛，他先發3場投20局只丟1分，最近連14局無失分，防禦率0.45。軟銀隊的王牌千賀滉大開季4場先發投都滿7局，目前投29局只掉2分，防禦率0.62排名第二。

歐力士王牌山本由伸本季投22局掉2分，防禦率0.82，在洋聯排行第4。佐佐木朗希目前則是投31局失掉4分，他本季最糟表現是在3月27日本季初登板對樂天投6局掉3分、後來對西武獅投過一場8局失1分。

洋聯投手防禦率排行。（取自日本雅虎）

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