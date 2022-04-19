棒球》記錯出局數竟變三殺守備美技 大聯盟官網直呼前所未見

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Hoos escaped a bases loaded jam unscathed in the 5th!



@accnetwork | #GoHoos pic.twitter.com/l4vlB6vW0U — Virginia Baseball （@UVABaseball） April 17, 2022

〔體育中心／綜合報導〕NCAA棒球比賽出現罕見三殺守備！維吉尼亞大學日前與匹茲堡大學的比賽中，滿壘出現「5-2-3-2」三殺守備，讓大聯盟官網直呼前所未見！

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維吉尼亞大學日前與匹茲堡大學在美國時間週日於ACC錦標賽中交手，維吉尼亞以1：4輸球，不過他們在5局下上演一次超罕見的三殺守備，匹茲堡大學打者Bryce Hullet在滿壘時擊出三壘滾地球，維吉尼亞大學三壘手Jake Gelof先傳往本壘封殺跑者，捕手Kyle Teel傳往一壘完成雙殺。

而一壘手Devin Ortiz疑似記錯出局數，將球丟往內野慶祝，在三壘的匹茲堡大學跑者見狀趕緊衝向本壘，但Devin Ortiz馬上衝向投手丘把球撿起，傳往本壘完成刺殺，形成一記「5-2-3-2」的三殺守備，這是維吉尼亞大學睽違18年後再度出現三殺守備。

維吉尼亞大學的超罕見三殺守備也登上大聯盟官網，內文指出，「老實說，很難評價這個三殺守備，但這的確很棒，可能是大家前所未見的情況。」

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