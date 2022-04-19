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MLB》「 一切都結束了」 2015年塞揚獎名投宣布退休

2022/04/19 09:37

阿里耶塔宣布退役。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕2015年國聯塞揚獎得主、前小熊隊的名投阿里耶塔（Jake Arrieta）今天宣布退役。

36歲的阿里耶塔今天在《Barstool Sports》播客節目上表示：「我並沒有簽什麼文件，但一切都結束了。我的球衣要給另一位球員，真的結束了。」

阿里耶塔2010年在金鶯隊登上大聯盟，2013年交易轉戰小熊之後進入巔峰，2014年拿下10勝，15年則繳出22勝6敗，防禦率1.77的表現勇奪國聯塞揚獎、MVP票選第6。

2016年阿里耶塔拿下18勝8敗，防禦率3.10，生涯首次入選明星賽，並助隊打破「山羊魔咒」贏得世界大賽冠軍。

2018年，阿里耶塔轉戰費城人，單季拿下10勝11敗，維持連5年雙位數勝投紀錄，不過2019年僅奪8勝，此後一路走下坡。

去年他與教士隊簽下小聯盟合約重新出發，不過整年吞下0勝3敗，防禦率10.95，最終遭到球隊釋出。

「我為棒球做了我所能做的一切，」阿里耶塔說，「但自2019年後我的身體狀況一直不正常，肩膀和手肘沒有處在最佳狀態。」「對我而言，小熊一直都是最好的球隊，它永遠在我心中，我不會後悔。」

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