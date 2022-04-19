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NBA季後賽》恩比德繳雙十與張伯倫齊名 七六人屠龍奪2連勝

2022/04/19 10:46

七六人今擊敗暴龍，季後賽首輪取得2：0領先。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在主場續戰暴龍，新科得分王恩比德（Joel Embiid）繳出31分、11籃板雙十成績，馬克西（Tyrese Maxey）和T.哈里斯（Tobias Harris）得分也突破20分，七六人終場以112：97大勝，季後賽首輪取得2：0的領先。

暴龍新秀巴恩斯（Scottie Barnes）在季後賽首輪第1戰被恩比德踩傷左腳，今天高掛免戰牌。暴龍首節開局打出一波11：2的攻勢，范維利特（Fred VanVleet）單節飆進4顆三分球獨拿15分，而七六人明星中鋒恩比德豪取19分緊咬，暴龍首節以33：32一分領先，但進入次節後攻守失序，七六人單節拿下35分，而暴龍只有19分，費城大軍半場就以67：52取得大幅領先。

七六人下半場最多領先29分，暴龍末節曾打出15：0的攻勢，將差距縮小至11分，讓七六人嚇出一身冷汗，所幸馬克西適時投進三分球止血，七六人連拿8分鎖定勝局，終場以112：97擊敗暴龍，季後賽首輪前兩戰全勝，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也完成季後賽百勝的里程碑，與名人堂教頭布朗（Larry Brown）並列史上第四多。

七六人先發5人得分全上雙，團隊投籃命中率高達52.2％，恩比德攻下全場最高的31分、11籃板，季後賽累積10場雙十，成為隊史繼「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）之後的第2人，馬克西貢獻23分、9籃板和8助攻，T.哈里斯有20分、10籃板，哈登（James Harden）則有14分、6助攻、6籃板和3抄截。

暴龍以阿努諾比（OG Anunoby）的26分最高，西亞卡姆（Pascal Siakam）繳有20分、10籃板，范維利特投進5顆三分球挹注20分，另有7助攻和3抄截，布查爾（Chris Boucher）替補拿下17分、8籃板。

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