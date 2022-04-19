NBA》東契奇不在沒關係！布朗森轟41分救獨行俠扳平系列賽

布朗森。（USA TODAY Sports）



〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽，獨行俠今天在G2主場迎接爵士來襲，即便當家球星東契奇（Luka Doncic）此役仍因左小腿拉傷缺陣，但25歲的後衛布朗森（Jalen Brunson）狂轟41分繳生涯新高代表作，率獨行俠110：104擊退對手，系列賽扳成1：1平手。

布朗森今天25投15中，包含三分球10投6中，全場狂砍41分8籃板5助攻2抄截，率隊克服第三節還落後10分的劣勢，下半場上演逆轉秀。也硬是把轟下34分的爵士一哥米契爾（Donovan Mitchell）比下去。

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米契爾。（USA TODAY Sports）

此外布朗森也成為獨行俠隊史第5位在季後賽單場飆超過40分的球員。前4人分別是東契奇、諾威斯基（Dirk Nowitzki）、范艾克索（Nick Van Exel）、布雷克曼（Rolando Blackman）。

除了布朗森外，獨行俠替補出賽的長人克勒貝爾（Maxi Kleber）今天狂轟8顆三分球，也繳出25分6籃板表現，汀維迪（Spencer Dinwiddie）貢獻17分6助攻。雙方G3將於25日回到鹽湖城再戰。

東契奇以及獨行俠老闆庫班在場邊觀戰。（USA TODAY Sports）

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