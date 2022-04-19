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台中市排球委員會捐贈30台排球車 嘉惠各校排球隊選手

2022/04/19 11:44

台中市排球委員會主委周永鴻（左三）代表捐贈排球車，嘉慧全市學校排球隊，減少選手搬運球時的運動傷害。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市排球委員會主委周永鴻及副主委賴建宏代表，今天捐贈排球車給台中市潭秀國中、大雅國中、神岡國小、大雅國小和東寶國小等具有排球隊的學校，讓球員練球時搬運收納排球更便利，減少不必要的運動傷害，預計將捐贈全市約30校，總價值約40萬元，嘉惠排球隊選手。

周永鴻指出，台中市在排委會總幹事卓枝全、前任主委林竹旺、羅英裕等長期努力下，成為排球強權，基層學生運動取得資源不易，但缺乏適合的訓練器材和設備會影響學生發展，經年累月下來更會影響成績表現。

過去球隊練球時，多半用提網、竹簍或塑膠籃裝排球，搬運收納其實相當不便，周永鴻說，這次捐贈的排球車則由鋁材打造，重量輕卻堅固，設計上考量球員取球收球的行為，球車高度符合人體工學，讓球員練習順暢，練球完能輕鬆收納，也展現對球的歸屬與尊重，非常感謝麗晨機械董事長，也是台中市排委會副主委賴建宏設計生產這項產品。

賴建宏表示，他長期協助台中的基層排球發展，為了讓台中的球隊有更完善的練習設備，投入心力開發這款排球車，就是希望熱愛排球的學生們更能投入排球、享受排球。

教育局長楊振昇感謝市議員周永鴻關心基層運動不遺餘力，以主委身份全力投入發展台中市排球基層運動，也在議會多次質詢關心基層運動資源，並積極為基層排球爭取資源，讓台中排球發展更茁壯。

周永鴻說，排球車將送到台中市發展排球運動的各校球隊，也歡迎有意發展排球的各級學校向排委會申請，預計至少捐贈30台排球車，總價超過40萬，要讓球員們有更好的訓練體驗。

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