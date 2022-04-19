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MLB》連續8戰敲安太火燙 太空人敬遠大谷躲危機（影音）

2022/04/19 12:40

大谷翔平連8場敲安。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在客場出戰太空人，日籍球星大谷翔平單場3打數1安打，連續8場比賽有安打，更獲得本季首度敬遠，天使終場以3：8輸球，中斷近期的3連勝。

大谷翔平揮別開季連30打席「卡彈」低潮，近日打擊手感升溫，連續兩戰開轟，連續安打場次也推進至7場。大鼓今日對戰太空人繼續擔任開路先鋒，首局首打席遭賈西亞（Luis Garcia）三振，3局上隨即扳回顏面，敲出右外野安打，5局下則敲出左外野飛球出局。

太空人在7局上以3：5落後，大谷翔平在2人出局、二三壘有人時上場打擊，原本有機會一棒率隊逆轉，但太空人將其故意四壞球保送上壘，這也是大谷本季頭一遭，可惜下一棒沃德（Taylor Ward）在滿壘時未出現適時一擊。大谷翔平此役3支1，三振和保送各1，連續8場比賽敲出安打，賽後打擊率升至0.234。

太空人重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）日前因確診進入傷兵名單，今天病癒後首度出賽，繳出3安猛打賞，包括單場雙響砲，灌進4分打點，率隊以8：3擊敗天使，5局7K失3分的賈西亞收下本季首勝，天使先發投手羅倫森（Michael Lorenzen）僅投3.1局失4分，苦吞本季首敗。

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