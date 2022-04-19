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NBA》怎麼守？ 柯瑞飆34分+波爾29分 勇士大勝金塊收2連勝

2022/04/19 12:46

柯瑞、波爾聯手發威，勇士大勝金塊收2連勝。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在季後賽首輪再戰金塊，進攻還是讓金塊一籌莫展，一哥柯瑞替補上陣豪取34分，前役表現出色的波爾挹注29分、8助攻，率隊以126：106收下2連勝。

金塊上半場在約基奇（Nikola Jokic）、巴頓（Will Barton）發威下，第2節一度取得12分領先。

前役手感火燙的勇士射手波爾（Jordan Poole）再度跳出來，除了自己得分外，還頻頻妙傳助攻；從板凳出發的柯瑞（Stephen Curry）也展現好手感，半場進帳全隊最高16分，勇士兩節打完以6分領先。

約基奇被勇士小裴頓偷襲下體很不爽。（法新社）

第3節金塊面臨內憂外患的情況，場下板凳卡森斯（DeMarcus Cousins）疑似和巴頓發生口角，場上防守也潰堤，K.湯普森（Klay Thompson）一連命中3記三分球，擴大領先，加上柯瑞接力開火，讓金塊越打越悶，約基奇還因不滿吹判，氣到砸球吞技術犯規。

勇士在前3節打完取得20分大幅領先，早早為比賽定調，第4節還剩6分多鐘時，約基奇又吞下一次技術犯規被趕出場，讓金塊無力回天。灣區大軍今天3人得分突破20分，柯瑞替補上陣打了23分鐘，高效率拿下全場最高34分、4助攻，波爾表現也相當搶眼，進帳29分、8助攻，湯普森拿下21分。

金塊約基奇攻下全隊最高26分、11籃板，巴頓12分、10籃板。

值得一提的是，今天賽前柯瑞的生涯季後賽累積得分為2984分，他在上半場就拿下16分，達標3000分，讓他成為勇士隊史首位季後賽三千分先生。

K.湯普森。（法新社）

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