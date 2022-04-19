路跑》全球第一！強調環保永續的台北馬拉松獲碳足跡查證證書

台北馬拉松。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北馬拉松近年朝減碳目標前進，而此項賽事也榮獲全球第一張經英國標準協會（BSI）稽核通過碳足跡認證的馬拉松。

英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛（左）今頒發證書，右為台北副市長蔡炳坤。（記者吳孟儒攝）

台北馬拉松在2021年賽事發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計畫，串聯馬拉松主辦單位，朝向綠色賽事轉型，為每一名跑完42K全馬跑者種下一棵樹，Adidas的賽衣包裝採用環保包材，另外，選手獎座以再生石材製作、賽道補給戰紙杯採用可全面回收後再製成再生紙張，及施行多年的無紙本報名一律採線上報名、電子完賽證書、可重複使用的衣物保管專用袋。

請繼續往下閱讀...

今天英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛代表授予證書，他表示，其實每位跑者在參賽完只產生281公克的碳，是非常了不起的成就，也希望台北馬能成為表率。

蒲樹盛表示，這項認證已算是執行10多年餘，只是就馬拉松項目而言，去年的台北馬是首場獲得碳足跡查證的馬拉松賽事，也希望此能將永續精神的價值傳遞出去。

2022年台北馬拉松將持續朝綠色賽事目標邁進，各贊助商的物品包材上將盡量採簡約或環保包材，而完賽獎牌等物品將擇取替換或部分環保材質，期待能達到逐年減少碳排量3％的永續目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法