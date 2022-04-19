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全中運》輕艇選手染疫 龍舟賽事確定與其他14項一併延期

2022/04/19 13:02

今年全中運在花蓮舉行，輕艇項目17日比賽結束，但其中有選手武漢肺炎確診，照片非當事選手。（花蓮縣府提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣主辦111全國中等學校運動會，17日完賽的輕艇項目有選手（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，大會昨原本宣佈18日至20日龍舟項目停賽3天，今中午宣佈，考量防疫第一優先，加上短時間內疫情恐難以控制，決議龍舟項目暫停，將與未辦的14項賽事合併辦理復賽。

確診的全中運輕艇選手所使用的場地，與靜水標竿、龍舟賽都在花蓮壽豐鄉鯉魚潭舉行，考量選手重疊，全中運執委會宣佈龍舟賽延後舉辦。（花蓮縣府提供）

全中運執委會指出，輕艇競速賽是13日至16日在花蓮鯉魚潭舉行，17日同場地也進行靜水標竿賽，該確診選手兩項賽事都有參加，17日比賽結束後，選手回到住宿的玉山神學院後出現發燒症狀，經向教練反應後，做居家快篩結果陽性，經全中運執委會安排PCR篩檢陽性確診。

全中運執委會歷經多次與高中體總、裁判長等會商，認為輕艇競速賽、靜水標竿賽及龍舟賽等3個賽事，重疊選手眾多、場地相同，擔心在後續疫調中遭到匡列的選手持續增加，影響參賽權益。花蓮縣府表示，目前該確診者的相關密切接觸者初採快篩呈現陰性，目前居隔中，但考量後續也可能陰轉陽，停賽3天恐不足以控制疫情。

執委會指出「首重防疫、健康第一」，今天決議全中運龍舟再延賽！將與今年未辦理的其他14項賽事的復賽合併辦理，執委會也提醒選手返家後仍須自我健康管理，密切注意自身的健康狀況，如有不適，請儘速就醫檢測。花蓮縣長徐榛蔚說，為了保障選手、裁判以及工作人員的健康安全，全中運不得已延賽，要向大家致歉，期盼未來疫情穩定後再讓選手安心參加全中運復賽。

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