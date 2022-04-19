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波士頓馬拉松》肯亞包辦男女冠軍 他為死於爆炸案的弟弟完賽

2022/04/19 14:19

亨利完賽後與家人相擁。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕歷史最悠久的波士頓馬拉松，前兩年因為疫情停辦和改期，今年回到原有的日程，在美國的愛國者日舉行。這次同樣由肯亞跑者包辦男、女冠軍，其中也有不少感人故事，20歲的美國跑者亨利理查（Henry Richard），他的弟弟馬丁理查（Martin Richard）在2013年的波士頓馬拉松爆炸案中喪命，今天他帶著弟弟的精神一起完賽。

亨利（右）為死去的弟弟馬丁（中）完賽，左為妹妹珍。（取自網路）

2013年波士頓馬拉松爆炸案造成3人死亡、183人受傷，當時震驚全球。亨利的弟弟馬丁，也是其中一名罹難者，遇害當年他只有8歲，而亨利的妹妹珍（Jane Richard）則在這次爆炸案中，失去她的左腿。

亨利今天站上波馬賽場，他以4小時2分20秒完賽，他的家人都在終點線前迎接他，亨利說：「這種感覺很難以言喻，也超乎我的想像，但我感覺到馬丁一定在這裡，跟我一起完成這件事情，在場上的每一秒都很棒，我迫不及待再做一次同樣的事情。」

冠軍選手方面，肯亞男子好手契貝特（Evans Chebet）以2小時06秒51奪冠，東京奧運馬拉松金牌女將潔普契希爾（Peres Jepchirchir）以2小時21秒01封后。

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