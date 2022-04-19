網球》前球后巴蒂轉戰高球？ 繼職業板球後又揮桿參賽

網壇前任世界球后巴蒂。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇前任世界球后巴蒂（Ash Barty）3月突然宣告退休，如今正朝「第三專長」的高爾夫發展，繼本月初澳洲家鄉昆士蘭省布魯克沃特高球鄉村俱樂部女子業餘賽事奪冠後，她還報名6月底美國Icons系列高球賽，即將與體壇各界名人揮桿較勁，頗受球迷矚目。

4月24日才滿26歲的巴蒂，最近積極轉戰綠茵果嶺，6月30日至7月1日將赴新澤西州參與這項團隊表演賽，與英超曼城總帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）、前世界拳王霍亞（Oscar De La Hoya）、退役游泳名將菲爾普斯（Michael Phelps）等小白球同好跨界切磋，還期待明年把這項賽事帶到南半球澳洲推廣。已入選高球名人堂的澳洲同胞屆韋伯（Karrie Webb），2019年曾與巴蒂交手，就盛讚後輩有底子且天賦十足，臨場不論擊球或推桿手感，都非常穩定出色，只要願意接受磨練，甚至有望角逐LPGA職業賽。

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巴蒂2011年以15歲稚齡贏得溫布頓青少年女單冠軍，轉戰職業不久遭遇瓶頸，2014年暫別網壇，跨行改打板球又一鳴驚人，甚至獲得澳洲女子職業聯盟布里斯本熱火隊青睞，簽約網羅成為主力，但她仍難忘情網球魅力，2016年2月重拾球拍，只花短短3年登上世界球后，並贏得2019年法網、2021年溫網、今年澳網共3座大滿貫女單冠軍，如今身手全能的她，還有機會繼網球、板球之後，又在高球界打出生涯第二春。

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