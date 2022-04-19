全中運》疫情延賽 台中市接回289選手快篩全陰性

全中運因疫情延賽，中市接回289選手快篩全陰性。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年全國中等學校運動會原訂16日開幕，考量全國本土疫情升溫，花蓮縣府14日晚間緊急宣布部分種類延賽，台中市教育局緊急調用交通接駁車把已前往花蓮的289名代表隊選手接回家，因學生來自各校園，教育局提供快篩試劑，讓各校隊職員返校時進行快篩，確認教練及選手健康狀況，避免校園疫情發生，目前篩檢結果均為陰性。

教育局指出，花蓮縣府考量疫情14日晚間臨時宣布全中運除包括輕艇（含龍舟）、跆拳道（品勢）、滑輪溜冰、網球、舉重及射箭等部份項目續賽外，其餘項目延賽，昨日又傳有輕艇選手確診，讓相關項目再停賽，選手防疫安全引關注。

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教育局指出，在花蓮縣府宣佈延賽後，即協調15部交通車前往花蓮接回選手等289人，並提供快篩試劑給各校隊職員進行快篩，確保隊職員安全健康，目前篩檢結果均為陰性。

教育局指出，全中運雖然延期舉辦，已進行的輕艇和舉重種類台中市學校團隊成績亮眼，其中輕艇種類，台中市學校代表隊在競速及靜水標竿兩項目已囊括17面金牌、5面銀牌、10面銅牌，其中黎明國中更以11面金牌傲視全場；舉重部分，17日甫全數完賽的國中組部分，台中市學校代表隊已拿下6面金牌，18日起高中組的成績也相當值得期待。

教育局指出，台中市截至目前以45面金牌、35面銀牌及36面銅牌暫居全國第一，對於延賽種類，教育局表示已支用的參賽費用同意學校依原規劃核銷，未來復賽後，也將繼續為代表隊服務，提供交通接駁及參賽補助，選手升學部分也將依循教育部規劃協助選手申請。

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