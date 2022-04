NBA》終場前和「護士」聊什麼？ 恩比德：叫他別抱怨裁判

恩比德。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽首輪熱門話題之一是裁判的吹罰,金塊隊G1全隊只罰球13次、勇士則得到29次罰球。今天的G2,金塊MVP約基奇(Nicola Jokic)又因不滿裁判吹罰心態炸裂,在第四節剩下7分鐘時,累積兩次技術犯規被迫退場。勇士最後也輕鬆取勝。

約基奇在G1被問到有關裁判的罰球吹判時,他回:「如果老實我回答你,我就會被罰款。」

另外一場東部七六人對上暴龍的比賽,七六人中鋒恩比德(Joel Embiid)則被拍到與暴龍主帥「護士」納斯(Nick Nurse)有約20秒言語交流。

賽後恩比德公開他們之間的對話內容,他表示:「納斯是一位偉大的領袖,取得很多成就,我是他的忠實粉絲。但我恭敬地跟他說,請他不要再抱怨裁判了。」

暴龍隊不滿恩比德今天屢屢獲得罰球機會,得到的31分當中有12次是罰球,七六人最後也拿下連勝。

恩比德說道:「如果他們防守越強,我就會得到越多罰球。」

Joel Embiid and Nick Nurse had words for each other at the end of the game. pic.twitter.com/6JihHL5d9A