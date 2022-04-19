NBA》終場前和「護士」聊什麼？ 恩比德：叫他別抱怨裁判

恩比德。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪熱門話題之一是裁判的吹罰，金塊隊G1全隊只罰球13次、勇士則得到29次罰球。今天的G2，金塊MVP約基奇（Nicola Jokic）又因不滿裁判吹罰心態炸裂，在第四節剩下7分鐘時，累積兩次技術犯規被迫退場。勇士最後也輕鬆取勝。

約基奇在G1被問到有關裁判的罰球吹判時，他回：「如果老實我回答你，我就會被罰款。」

請繼續往下閱讀...

另外一場東部七六人對上暴龍的比賽，七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）則被拍到與暴龍主帥「護士」納斯（Nick Nurse）有約20秒言語交流。

賽後恩比德公開他們之間的對話內容，他表示：「納斯是一位偉大的領袖，取得很多成就，我是他的忠實粉絲。但我恭敬地跟他說，請他不要再抱怨裁判了。」

暴龍隊不滿恩比德今天屢屢獲得罰球機會，得到的31分當中有12次是罰球，七六人最後也拿下連勝。

恩比德說道：「如果他們防守越強，我就會得到越多罰球。」

Joel Embiid and Nick Nurse had words for each other at the end of the game. pic.twitter.com/6JihHL5d9A — Bleacher Report （@BleacherReport） April 19, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法