中職》不只中信兄弟 味全龍曾考慮網羅「和製潛水艇」

牧田和久。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕日本媒體《Daily Sports》報導，37歲「和製潛水艇」牧田和久將與中職中信兄弟簽約，中信球團今天對此回覆：「有好消息的話，會再跟大家報告。」

事實上，不只一支中職球隊曾評估網羅這位日本籍下勾投手，今天賽前味全龍總教練葉君璋透露，「其實今年我們也有評估過牧田，雖然我對他沒有特別深的印象，只知道他是下勾出手點，不過，知道他在日職、大聯盟有很好的成績。」

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最終味全沒選擇出手開價，葉總表示，目前陣中有3洋投布里悍、鋼龍、伍鐸和雙洋砲鈦龍、龍德力，這3名洋投去年又投得不錯，球隊也需要雙洋砲，已經沒有多餘洋將名額，所以沒有網羅牧田和久。

牧田和久日職生涯於西武獅發跡，2011年新人年勇奪22次救援成功，成功拿下洋聯新人王，隔年轉戰先發，繳出13勝，曾4次入選明星賽，也多次代表日本國家隊出賽。

2017年用入札制度挑戰大聯盟加盟教士隊，僅在2018年登上大聯盟，出賽27場，戰績1敗，2次中繼成功、防禦率5.40。

牧田和久2019年返日加盟樂天金鷲，轉隊首年繳出22場中繼成功和防禦率2.16的好成績，但去年表現下滑，在一軍只出賽17場，球季結束就被樂天宣布戰力外。

牧田和久受訪時曾表示，自己依然有能力在日職生存，會繼續以當球員為目標。但他至今仍未獲得日職球隊的青睞，近期有機會來台效力中信兄弟。

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