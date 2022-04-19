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中職》和興富發球員接觸 保險起見董秉軒下二軍隔離

2022/04/19 16:34

董秉軒。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕味全龍24歲外野手董秉軒前天才升一軍，對樂天桃猿先發3打數未敲安，吞2K，昨天就遭降二軍，升上另一名外野手曾陶鎔，為什麼呢?

「為了保險起見!」今天賽前味全龍總教練葉君璋透露，董秉軒之前在二軍比賽，和業餘成棒台北興富發同住高雄某一間飯店，董秉軒和興富發選手兼好友碰面，雖然該選手並未確診染疫，不過為了保險起見，還是選擇讓董秉軒下二軍，初步安排自主隔離5到7天，再觀察詳細情況。

右投左打的董秉軒出身穀保家商、文化大學，2019年選秀落榜，隔年捲土重來獲味全第10輪指名，去年出賽19場，打擊率2成55，另有3轟、7分打點。

國內近期武漢肺炎疫情嚴峻，也燒進國內棒壇，台北市興富發成棒隊日前驚傳7人確診，棒協緊急宣布興富發退出正在進行的甲組成棒春季聯賽，其餘9支社會甲組球隊隊職員，和高雄、屏東兩地球場工作人員皆已完成快篩，且皆為陰性，將繼續剩餘賽事。

棒協表示，興富發一名球員16日早上起床感覺喉嚨不適，自主快篩兩次一陰一陽，為保險起見與室友一同前往醫院採檢，後續確認該球員確診後，即由高雄市衛生局協助全隊進行PCR，確定有另外6名確診者，興富發全隊37位隊職員將待衛生局確認疫調足跡後釐清染疫過程，其餘檢測陰性球員將於防疫旅館中隔離10天後始可外出。

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