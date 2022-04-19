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鐵人三項》沒比賽直接拿金牌獎金！北市全運會「漏報名」比照金牌發285萬

2022/04/19 16:41

台北市議員簡舒培（右）指出，台北市體育局漏報全運會比賽項目，竟直接比照金牌發獎金給受影響選手，而且獎金全民買單。（圖擷自台北市議會直播）

〔記者蔡思培／台北報導〕2021年全國運動會去年底在新北市舉行，但台北市政府卻漏報名鐵人三項混合接力，讓多位過去連霸的選手無法參賽。台北市議員簡舒培事後發現，北市體育局竟直接讓受影響選手成績比照金牌領取獎金，285萬元獎金卻是由全民買單。

簡舒培表示，台北市去年漏報2021年全運會鐵人三項混合接力，讓過去三連霸的張家三姊弟（張嘉家、張家豪、張婷婷）、張團畯等選手無法參賽。體育局事後竟直接比照冠軍獎金發放給選手，提供4位選手每人30萬元獎勵金、24萬元連霸獎金；選手教練也可獲得指導金牌獎勵金與連霸獎金。體育局更新增「110年全國運動會鐵人三項混合接力選手教練 補償案訓練補金差額」名目，比照《台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法》，另發給50萬4000元。

簡舒培指出，《台北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法》獎金頒發對象，應是「完成報名程序並經該運動會主辦單位公告取得競 賽資格者」。她質疑，這些選手根本沒有完成報名、也沒有取得參賽資格，「既然沒有比賽，體育局又如何認定是冠軍？」

簡舒培也說，2011年全國運動會也曾發生游泳運動種類有6項沒有報名完成，當時補償措施是讓游泳隊仍參加比賽，發給獎勵金及訓練補助金依照比賽成績發放，但成績不計名次及獎牌且不列入大會紀錄。這次體育局卻直接發出285萬元獎金，且獎金全由市民買單，事後體育局僅針對5人祭出共7支申誡。

體育局長李再立表示，這次狀況並非選手疏失，而是行政作業造成，過去也有向新北提議讓選手補參賽單但遭拒，由於不希望選手權益受影響，體育局才依照選手們過去在選拔賽、個人比賽的成績，評量後比照金牌頒發獎金，他認為這是對選手能做的微薄補償。

不過簡舒培仍質疑，難道以後公務員有行政疏失，全都由台北市民買單，她也詢問台北市法務局，體育局這樣的作法是否適宜。對此法務局表示，選手若有權益受損可提出國賠，若求償要由台北市付錢，會審查公務人員是否有過失、民眾是否有受損害，若公務員有責任就會向公務員求償。法務局也幫體育局緩頰，認為體育局可能是衡量案件有預期上損失，所以直接進入補償階段。

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