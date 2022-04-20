勇士、道奇王牌對決 今日賽事預告與轉播

勇士、道奇雙王牌對決。（資料照）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，為勇士對決道奇，勇士將派出王牌左投佛里德（Max Fried）強碰道奇「少主」畢爾勒（Walker Buehler），雙王牌的對決究竟誰能取勝？記得鎖定轉播囉！

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NBA季後賽有三場賽事，第一場為老鷹對上熱火，上一戰手感低迷的T.楊恩（Trae Young）能否及時甦醒？第二場則是灰狼對決灰熊，面對自附加賽後氣勢正旺的灰狼，莫蘭特（Ja Morant）能否帶領灰熊獲勝，避免陷入2比0的劣勢？第三場為鵜鶘對決太陽，身為老八的鵜鶘究竟能否從龍頭太陽手中搶下1勝呢？喜愛NBA的朋友別錯過比賽囉！

中職部分，則有兩場賽事轉播，第一場為味全龍對中信兄弟，味全龍將派出郭郁政對決兄弟泰迪，到底誰會勝出呢？第二場則是統一獅對決樂天桃猿，獅隊派出胡智為對決桃猿黃子鵬，喜愛中職的球迷朋友別忘了鎖定轉播！

MLB

10:00 勇士@道奇 愛爾達體育2台

NBA季後賽

07:30 老鷹@熱火 G2 緯來體育

08:30 灰狼@灰熊 G2 愛爾達體育1台

10:00 鵜鶘@太陽 G2 緯來體育

中職

18:35 味全龍@中信兄弟 緯來體育

18:35 統一獅@樂天桃猿 ELEVENSPORTS2

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