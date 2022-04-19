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中職》牧田和久披黃衫？ 助總透視「和製潛水艇」

2022/04/19 16:51

牧田和久（左）、林威助（右）。（資料照）

〔記者羅志朋／台中報導〕日本籍37歲下勾投手牧田和久有機會加盟中信兄弟，對於「和製潛水艇」的印象，兄弟總教練林威助說，「他是一名非常有經驗的投手。」

牧田和久為2010年日職選秀西武獅第二指名選手，隔年從一軍出發，先發、後援兩頭跑，曾繳一場完封勝，也拿下22次救援成功，勇奪洋聯新人王，2012年起專職先發，2016年又轉調中繼。

2018年牧田和久挑戰大聯盟加盟教士，該季出賽27場都是後援，拿下2次中繼成功，另有1敗、防禦率5.40，隔年未上大聯盟，2020年重返日職加盟樂天金鷲，該季出賽52場，戰績2勝2敗2救援22中繼、防禦率2.16，去年出賽17場添2中繼、防禦率3.31，球季結束遭戰力外通告，現為自由身。

助總指出，牧田和久在日職一開始是先發投手，後來去大聯盟，再回樂天，整體來講是非常有經驗的投手，上肩或側投比較多，相較之下，下勾投手較稀少，打者可能比較沒看過這樣類型的投手。

牧田和久已37歲，年紀偏大，助總認為，牧田和久去年在二軍成績滿不錯的，年紀對他體能多少有影響，還是有些擔心，「這兩年他都投後面（牛棚投手），如果可以有適當地調整，之前也擔任過先發，長中繼也是選項，就看他體能狀況。」

牧田和久去年日職二軍出賽29場，戰績2勝1敗3救援、防禦率0.33，表現相當亮眼。

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