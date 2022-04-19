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MLB》「感謝讓我的兒時夢想成真」 明星後援左投宣布退役

2022/04/19 17:57

華森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕縱橫賽場11年，每年以穩定表現撐起球隊牛棚的明星後援左投華森（Tony Watson），今透過美媒《The Athletic》宣布正式退休。生涯共累積47勝29敗，另有32次救援成功，防禦率2.90。

36歲的華森曾效力海盜、巨人、道奇與天使，並於2014年入選明星賽。去年球季末從天使再度重回巨人，並繳出2.96的防禦率。然而他卻因肩膀過度疲勞出現傷勢，因而缺席季後賽。休季期間，華森也為多支大聯盟球團試訓，但肩膀傷勢依舊困擾著他，也讓他明白是時候該卸下球衣。

華森在退休聲明中感謝過去所有隊友、教練與工作人員，「這一路走來，感激你們帶給我珍貴的回憶，支持我場上奮鬥，這是我一輩子都無法忘懷的經歷。謝謝海盜、道奇、巨人、天使球團和球迷，給了我實現兒時夢想的機會。」他也感謝家人與朋友的陪伴與一直以來的支持，「感謝你們一直都在。」

2011至2021球季，華森共出賽689場，比這10年間任何一位後援左投多了超過80場。此外，他生涯246次中繼成功也是史上最多。雖然中繼成功這項數據自1999年才納入，也並非大聯盟官方數據紀錄，但仍足以展現出華森在比賽中後段帶給球隊的安定感。

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