中職》「我有先問裁判」 助總啟動B計劃前先走這一步

兄弟前天提出關鍵挑戰，最終與統一獅和局。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕前天台南12局激情象獅大戰，統一獅原本靠高飛犧牲打贏球，宣告比賽結束，中信兄弟總教練林威助先針對本壘攻防進行挑戰，經過電視輔助判決，最終裁定奔回本壘的林靖凱觸殺出局，所以再見高飛犧牲打變成再見觸殺出局，雙方5:5握手言和。

當時助總賽後說，「棒球不就是這樣嗎?沒到最後一刻，你不會知道發生什麼事。如果本壘挑戰失敗，會再針對三壘提前離壘進行挑戰。」

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根據中職規定，每隊每場比賽正規賽9局內，可提出輔助判決挑戰權最多2次，但比賽進入延長賽後，挑戰次數歸零，延長賽起每隊各有1次提出輔助判決的挑戰權。

只是，促請裁決並非挑戰項目，按規定可先促請裁決，若未果再行使挑戰權，而且，促請裁決有先決條件，「就是守方球員都要在場內。」

今天賽前助總說，「我先提出電視輔助判決，之後我有出去詢問裁判，如果完了（看完電視輔助判決）之後，再跟你說提早離壘狀態，那是OK的嗎?他說先看嘛。」

助總表示，比較特別的是，如果跑者是SAFE，就是再見高飛犧牲打，「如果是這樣的結果，可能大家就回到休息室了，裁判也回去了，我還要再挑戰三壘跑者提早離壘，所以是不是要先跟裁判告知，不要一結束就跑進去（休息室）了。」

以這個判決為例，其實，中信兄弟最保險的作法是，本壘攻防戰後，捕手高宇杰先將球傳往三壘，並告知裁判要促請裁決，此時，裁判會宣判是否提早離壘，若無，這時候助總就本壘攻防戰再進行挑戰，此即標準SOP；而非先動用電視輔助判決挑戰權，再促請裁決。

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