中職》三呎線申訴被駁回 丘總仍不認同聯盟解釋

上週五的富邦悍將、中信兄弟之戰發生王威晨跑離三呎線的判決爭議。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕上週五的富邦悍將、中信兄弟之戰發生王威晨跑離三呎線的判決爭議，富邦提出申訴後今天收到聯盟認定判決無誤的回覆，但是富邦總教練丘昌榮對於聯盟的解釋並不認同，認為棒球本來就不能這樣跑，捕手張進德也有觸殺的動作，如果這樣不算偏離三呎線，以後跑者是不是都可以這樣跑？

上週五的比賽中，中信周思齊擊出投手前滾地球，三壘上的王威晨搶攻本壘，閃過張進德回壘得分，當時丘昌榮上場抗議王威晨跑離三呎線，裁判開會後維持原判，富邦第二天向聯盟提出申訴。

請繼續往下閱讀...

聯盟今天在回覆中表示，參考裁判賽後報告、審判委委員報告以及審視比賽畫面，確認捕手（張進德）接球後未有確實觸殺跑壘員的行為，因此無法以觸殺偏離三呎線認定。

丘昌榮表示，在張進德接球前王威晨已經跑離壘線一大段，不管有沒有觸殺的動作，就是已經先踏出那一步，至於說張進德沒有確實觸殺跑壘員的行為，張進德當時手已經伸出去了，只是因為滑倒而未能完成觸殺，怎麼會是沒有確實觸殺的動作。

丘昌榮表示，棒球比賽中難免都會發生一些爭議，他不只是為自己球隊爭取，聯盟應該給各隊一個可以讓人信服的解釋，往後再碰到同樣的跑壘，是不是都要這樣判？

上週五的富邦悍將、中信兄弟之戰發生王威晨跑離三呎線的判決爭議，富邦提出申訴後今天收到聯盟認定判決無誤的回覆。（記者吳清正攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法