NFL》退休僅不到兩個月復出 44歲布雷迪親自解釋原因

布雷迪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕44歲的傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）在僅退休40天後就宣布復出，也讓全球體壇一片譁然。縱使不少球迷為布雷迪回歸感到興奮，但更多人不解的是，7冠在手的布雷迪究竟為何仍不輕言退休？對此布雷迪親自給出了答覆。

布雷迪坦承，在他宣布退休後，他明白自己還能再戰一季，也在休季期間萌生復出的念頭，「我了解我的身體，體能上我依舊還能負荷。很明顯地，我一直熱愛美式足球，對於球場總是懷抱熱情。」布雷迪直接明瞭的告訴《ESPN》，「我認為我仍然可以做出貢獻，在場上應該還是有個屬於我的位置。」

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今年台灣時間2月2日，布雷迪正式發布引退消息。不過他卻立馬與家人們重新審慎檢視退休的決定，布雷迪才驚覺，他似乎該繼續打下去。於是他開始聯絡在坦帕灣海盜所結識的所有人，包括前總教練亞瑞安斯（Bruce Arians），最終布雷迪做出決定，44歲的他將重返海盜，再戰NFL。

此外，上季國聯分區季後賽對上洛杉磯公羊的失利，也是造就布雷迪重返美足賽場的另一主因，「我始終熱愛場上的競爭，而我們結束去年球季的方式實在難以接受。我們必須做出正確的調整，持續進步，讓球隊往更好的方向前進。」

不過，即將在今年8月滿45歲的布雷迪，也意識到自己所剩的美足生涯已經不多。但他最不想做的就是坐在場下，錯失又一次角逐超級盃冠軍的機會，「我知道我已到了生涯尾聲，我也想拚戰直到永遠。但那是不切實際的，況且美式足球已經占據我生命太久，我的孩子越來越大了，我也不想再錯過與他們相處的時光。」

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