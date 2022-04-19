中職》蔣智賢4場2轟火力增溫 更期待球隊戰績回溫

富邦悍將蔣智賢。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將蔣智賢最近連4場安打，包括2支全壘打，打擊明顯回溫，蔣智賢更期待球隊戰績也能回溫，希望隊友們不要因為一時的不順利就不相信自己，要一起完成目標。

蔣智賢去年因為跑壘摔倒造成肩膀受傷，只出賽11場就整季報銷，季中動了右肩關節唇手術，今年前4場打擊率只有0.167，全壘打和打點都掛零，最近4場則是11打數5安打、2轟，打下5分打點，目前並列全壘打王，打擊率0.353

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蔣智賢表示，畢竟已經將近1年沒有比賽，剛開季還在重新適應，包括投手的球速、比賽張力等等，現在有越來越好的感覺，希望能保持下去。

富邦悍將蔣智賢。（記者林正堃攝）

蔣智賢今年還有守備過，他表示，教練團還是會有一點擔心他的肩膀，因此目前是定位在一壘手，但是一壘已經很多人了，暫時還沒有機會上場守備，不過，平常也會在游擊區進行比較遠的接球和傳球練習，等肩膀的狀況再好，也有可能擔任二壘守備。

富邦目前戰績1勝8敗排名最後，蔣智賢不諱言球隊難免受到外界批評的影響，尤其是年輕球員，所以會跟他們分享自己的經驗，球季是打120場，才打9場會怎樣還言之過早，自己在小聯盟唯一拿到冠軍的那一年，也曾遭遇8連敗，但是最後逆轉局勢封王，希望隊友不要因此不相信自己，要打出實力朝目標前進。

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