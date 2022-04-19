晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》蔣智賢4場2轟火力增溫 更期待球隊戰績回溫

2022/04/19 18:27

富邦悍將蔣智賢。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將蔣智賢最近連4場安打，包括2支全壘打，打擊明顯回溫，蔣智賢更期待球隊戰績也能回溫，希望隊友們不要因為一時的不順利就不相信自己，要一起完成目標。

蔣智賢去年因為跑壘摔倒造成肩膀受傷，只出賽11場就整季報銷，季中動了右肩關節唇手術，今年前4場打擊率只有0.167，全壘打和打點都掛零，最近4場則是11打數5安打、2轟，打下5分打點，目前並列全壘打王，打擊率0.353

蔣智賢表示，畢竟已經將近1年沒有比賽，剛開季還在重新適應，包括投手的球速、比賽張力等等，現在有越來越好的感覺，希望能保持下去。

富邦悍將蔣智賢。（記者林正堃攝）

蔣智賢今年還有守備過，他表示，教練團還是會有一點擔心他的肩膀，因此目前是定位在一壘手，但是一壘已經很多人了，暫時還沒有機會上場守備，不過，平常也會在游擊區進行比較遠的接球和傳球練習，等肩膀的狀況再好，也有可能擔任二壘守備。

富邦目前戰績1勝8敗排名最後，蔣智賢不諱言球隊難免受到外界批評的影響，尤其是年輕球員，所以會跟他們分享自己的經驗，球季是打120場，才打9場會怎樣還言之過早，自己在小聯盟唯一拿到冠軍的那一年，也曾遭遇8連敗，但是最後逆轉局勢封王，希望隊友不要因此不相信自己，要打出實力朝目標前進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。