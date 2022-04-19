中職》被激情象獅大戰掩蓋 MVP王政順感謝助總貼心話語

王政順。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕前天台南12局獅象大戰，外界都在關注賽後林岳平、郭俊佑激情甩帽、砸頭盔，反倒忽略中信兄弟25歲小將王政順生涯首安、首座單場MVP，他在該役9局上敲出2分打點安打，幫助球隊追成4:5落後1分，靠這一棒獲選首獲單場MVP。

當時賽後王政順說，要把首安求獻給總教練林威助。今天賽前王政順表示，剛進職棒在二軍的總教練正是林威助，助總要求嚴格，特打、特守少不了，訓練非常辛苦，總算熬過來了，也感謝助總嚴格的教導。

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王政順透露，有一次練揮棒，助總提點他，「不要覺得自己今天練完就好，有時間記得練揮棒、寫筆記，跟自己對話，想要的東西是什麼?」他強調，助總對剛進來的新人特別嚴厲。

前天獅象大戰，12局下守三壘王政順關鍵時刻接球失誤，險些造成戰局翻盤，他表示，一定會自責，當時一心想接到球，只是沒掌握好，專注度不太夠，賽後王威晨有提醒鼓勵，告訴他賽季還長，記取教訓再努力就好。

2018年選秀中信兄弟第6輪指名選進王政順，簽約金160萬，出身桃園農工（現北科附工）、國體大的他，直到去年才升上一軍，出賽1場、1打席無建樹，今年季初終於揚眉吐氣，用球棒做最佳自我介紹。

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