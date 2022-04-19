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T1》海神主控布銳克曼手上有中文刺青 最愛NBA球星是他

2022/04/19 22:01

布銳克曼手上刺青刺上中文的勇氣、力量和命運。（高雄海神提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟高雄全家海神的菲裔美籍控衛布銳克曼（Jason Brickman）在場上不時展現出色傳球功夫，而仔細一瞧，他的手上還有寫上「勇氣、力量、命運」的中文刺青。

布銳克曼表示，其實這是他大學時所刺的刺青，因為自己很喜歡中文字，他也用英文說出這3個字的意思，但問及已來台一陣子，是否知道該如何用中文說出這3個名詞，他搖搖頭地笑回：「No！」

布銳克曼平均9.7次助攻，坐穩聯盟助攻王，而他在3月27日對台南台鋼獵鷹送出19次助攻，寫下T1單場最高紀錄，至於生涯最多則是21次，是他效力ABL莫諾吸血鬼時所創下。

布銳克曼手上刺青刺上中文的勇氣、力量和命運。（高雄海神提供）

秉持傳球至上的布銳克曼表示，自己從小就是看奇德（Jason Kidd）和奈許（Steve Nash）的比賽，現在則是最愛保羅（Chris Paul），3位都是NBA的頂尖控衛，擁有出色的助攻能力。

布銳克曼表示，其實自己在場上就是保持積極，讓自己用聰明的打球方式打球，有空檔就會出手，但會優先給有更好出手機會的隊友，而他也提到，海神有許多優秀的得分好手，包括射手于煥亞、中鋒庫薩斯以及當家一哥胡瓏貿，「我不會為自己在場上設立任何個人目標，說要達成幾分或幾次助攻，我希望的是能幫球隊奪勝。」

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