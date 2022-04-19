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NBA》受訪大吐苦水 「表弟」怒噴前東家國王、公鹿

2022/04/19 20:36

卡森斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕金塊中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）的生涯大起大落，從原先4屆全明星中鋒到近2年4度遭釋出，直到現在才終於又受到金塊重用。近日接受美媒《Andscape》專訪大吐苦水，甚至還怒噴前東家國王以及公鹿。

時間重回2014-15賽季，國王開季只打出11勝13敗，且當時卡森斯更罹患病毒性腦膜炎（Viral Meningitis）而缺陣數週。國王逼不得已只好炒掉時任總教練的馬龍（Michael Malone），這卻讓卡森斯回想起來格外不滿，「他很成功的帶領著我們，我實在不懂為什麼要開除他，一點都不合理，當初根本不該讓他走的。」

卡森斯表示，如果馬龍沒被開除，他也不會離開國王，「我們原本可以不停贏球，我也大概會在這裡陪伴他直到我生涯尾聲。」他甚至表示，若能回到過去，他寧願不要被國王選中，「我在沙加緬度花很多時間養傷，糾正我的錯誤。結果為了什麼？他們在我來到這裡之前就很爛了，我在的當下和我離開後，他們一樣爛。」

「如果可以，我還真希望我跳過為國王的選前測試。國王球團除了在選秀喊中我的名字外，有替我做過其他事嗎？我為他們奉獻的還比較多。我在隊7年間，就換了2個老闆、3個總管和7個總教練。這沒什麼好說的了。」卡森斯憤而說道。

另外，卡森斯也對本季季初簽下他的公鹿做出批評。季初他以1年底薪約加盟公鹿，還打出本季代表作，卻仍遭釋出。對於公鹿的做法，卡森斯表示，「他X的有夠殘忍，非常殘酷。最糟的是他們可以對媒體、對外界找任何藉口，卻沒有一句話是真的。對我來說一切都是狗屁。」

在遭公鹿無情釋出後，卡森斯隨即被金塊簽下，也與過去恩師馬龍重逢。本季在金塊擔任MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）的替補，在13.9分鐘的場均時間能繳出8.9分與5.5籃板。即便很難再回到像過去宰制聯盟的身手，歷經人生幾波大風大浪後，卡森斯終於在金塊找到重新證明自己的機會。

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