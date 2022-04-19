NFL》又一破紀錄大約！布朗5年29億續簽24歲明星角衛

沃德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL休季又再度出現破紀錄合約，克里夫蘭布朗今日宣布以5年1億又50萬美元（約新台幣29億）續簽陣中2屆明星角衛沃德（Denzel Ward），其中包含7125萬美元的保證薪資。這也讓24歲的沃德成為史上最高薪的角衛。

原先將於今年球季結束後成為自由球員的沃德，本季共繳出3記抄截，當之中還包刮對上辛辛那提孟加拉虎時上演的99碼抄截達陣，另有10次成功防守傳球的紀錄。如此亮眼的表現也讓他在生涯第4個賽季就入選第2度職業盃。

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在與布朗簽下5年延長合約後，沃德也成為繼洛杉磯公羊拉姆西（Jalen Ramsey）、巴爾的摩烏鴉漢弗萊（Marlon Humphrey）、紐澳良聖徒拉提摩（Marshon Lattimore）與邁阿密海豚霍華德（Xavien Howard）後，第5衛來季年薪至少突破1800萬美元（約新台幣5.2億）的角衛。

布朗在此休季期間動作頻繁，先從達拉斯牛仔交易來明星外接手庫柏（Amari Cooper），再送出3張首輪籤向休士頓德州人換來明星四分衛華森（Deshaun Watson）。不過布朗眼前仍有個問題待解決，那就是原先發四分衛梅菲爾德（Baker Mayfield）該何去何從。

自布朗引進華森後，也算正式和這位2016年選秀狀元鬧翻，不過梅菲爾德明年薪資將高達近1900萬美元，布朗必須找到能匹配如此高薪交易包裹的球隊實屬不易。目前有消息指出，缺乏穩定先發四分衛的卡羅萊納黑豹對梅菲爾德有興趣。

上季布朗以平庸的8勝9敗坐收，如今交易來華森，再加上進攻端有超級跑衛查布（Nick Chubb），防守端也有明星防守邊鋒蓋瑞特（Myles Garrett），又大手筆續約沃德後，來季的布朗將不容小覷。

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