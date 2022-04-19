中職》「愛磊哥打線」力挺 廖任磊生涯先發首勝好幸福

味全投手廖任磊。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天洲際龍象大戰，味全龍打線全場敲出12支安打，包含3轟，最終就以11:5擊敗中信兄弟，中止4連敗。

廖任磊開季從牛棚出發，因徐若熙手肘傷勢缺陣進駐先發輪值，今天本季首次先發，投5局被敲3安失1分，在在「愛磊哥打線」力挺下，拿下生涯首場先發勝。味全總教練葉君璋表示，廖任磊投球角度和控球俱佳，且耐投，接下來會繼續先發。

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此役味全打線大爆發，4局上靠拿莫．伊漾、曾陶鎔「背靠背」開轟進帳3分，6局上單局灌進8分，包含陳品捷生涯首發滿貫砲。

陳品捷生涯首發滿貫砲。（記者廖耀東攝）

廖任磊說，看到隊友敲全壘打很開心，做好自己的工作只是其中一塊拼圖，加上打擊、守備發揮，每一塊拼圖都到位才能拿下勝利。

首局廖任磊遭遇亂流，被首棒王威晨敲安，捷著李聖裕犧牲觸擊護送上二壘，許基宏擊出內野安打，廖任磊掉全場唯一一分，第2局後投球回穩，沒再讓對方進佔得點圈。葉總認為，廖任磊除了第一局沒抓到節奏，整體表現相當出色。

味全擊敗中信兄弟，中止4連敗。（記者廖耀東攝）

廖任磊指出，首局還在抓投球節奏，第2局開始逐漸找到投球感覺和節奏；春訓期間廖任磊談到，無論先發還是後援，希望角色能固定，否則容易受傷，今天賽後他表示，必須先做好自己的工作，狀況愈來愈好，才能有固定的位置。

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