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網球》復出輸球又確診後 提姆再吞紅土敗仗

2022/04/20 06:54

提姆。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕貝爾格勒男網賽單打首輪，奧地利名將提姆（Dominic Thiem）復出不順，歷經3盤苦戰，仍遭澳洲米爾曼（John Millman）淘汰，東山再起還得加把勁。

單手反拍的提姆，自去年6月手腕受傷動刀，休兵逾9個月終於回歸，先前馬貝拉挑戰賽，卻大爆冷一戰出局，更慘的是，這位前美網冠軍賽後還驚傳武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，形成雙重打擊，世界排名也從生涯最佳第3，大幅滑落至54席。好不容易痊癒，提姆轉戰塞爾維亞首都，依舊未能在紅土開胡，初登場拉鋸逾2個半小時，決勝盤第10局遭「再見破發」，仍以3：6、6：3、4：6敗給32歲老將。「很高興回到這裡。」同樣飽受運動傷害所苦的米爾曼，交手3連敗後總算開胡，也對28歲後輩提姆的經歷感同身受，「我知道這很艱難，但他回歸讓比賽變更好。」　

提姆2018、19年兩度勇闖法網決賽，都不敵西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），2020年澳網壓軸又敗給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），直到同年美網冠軍戰，才5盤大逆轉德國悍將茲維列夫（Alexander Zverev），怎奈近來球運多舛，歷經傷痛復出輸球又染疫，迄今仍在苦等贏球機會。

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