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MLB》林多延長賽敲再見安 大都會雙重賽首場氣走巨人

2022/04/20 09:48

林多。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大都會與巨人今天進行雙重賽，早場賽事大都會游擊手林多（Francisco Lindor）在10局下敲出了再見安打，讓大都會以5：4帶走了勝利。

林多此役對上巨人，5打數2安打灌進2分打點，不僅是球隊的致勝功臣，也在關鍵時刻替球隊扳平戰局，五局上半，大都會在落後一分的情況下，面對巨人隊牛棚投手里昂（Dominic Leone），林多擊出安打，讓三壘的跑者順利回到本壘得分，將比數扳平。

10局下半，當時雙方以4：4平手，大都會一、三壘有人的局面下，林多再次扮演關鍵角色，敲出中外野方向安打，也替大都會贏下系列賽的第一勝。

28歲的林多於2021年轉戰大都會，但僅繳出打擊三圍0.230/0.322/0.412的表現，身手表現不符預期，也遭受眾人質疑，不過今年找回明星身手，在近11場的比賽當中打出了9分打點，火燙的表現也讓林多開季到現在的打擊三圍來到了0.325/0.460/0.650。

 

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