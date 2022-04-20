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NBA》與詹皇、魏德齊名 巴特勒轟45分率熱火退老鷹奪2連勝

2022/04/20 10:33

J.巴特勒轟下季後賽生涯新高的45分，率領熱火擊敗老鷹奪下2連勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭熱火今天在主場續戰老八老鷹，當家一哥「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）狂轟45分，創下個人季後賽得分單場新高，率領熱火以115：105擊敗老鷹，季後賽首輪前兩戰取得2：0領先。

熱火、老鷹兩大球星J.巴特勒和T.楊恩（Trae Young）上半場互相飆分，你來我往，前者豪取21分，而老鷹少主攻下18分，J.巴特勒在第2節最後8.3秒完成一記三分打，助隊半場以56：54領先。

熱火易籃後在第三節展開兇猛的三分攻勢，單節飆進6顆三分球，J.巴特勒單節獨拿15分，更率隊打出一波11：0的攻勢，熱火最多領先達16分，老鷹板凳暴徒波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在決勝節狂砍15分，助隊一度追到101：104三分差距，但J.巴特勒挺身而出接管戰局，最後2分多鐘獨拿7分鎖定勝局，熱火終場以115：105贏球，季後賽首輪取得2：0領先。據資料顯示，先搶下2勝的球隊，在7戰4勝制的季後賽中，晉級下一輪的機會高達92.4％。

J.巴特勒今天攻下全場最高的45分，另有5籃板和5助攻，成為熱火隊史第3位在季後賽達成這項壯舉的球員，前兩位分別是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）。

老鷹以波丹諾維奇的29分最高，T.楊恩繳出全隊次高的25分，另有7助攻和6籃板，但卻出現10次失誤。

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