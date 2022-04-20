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羽球》山口茜衝擊球后寶座 亞錦賽有望打破戴資穎神紀錄

2022/04/20 09:35

山口茜有望在亞錦賽就擠下戴資穎當球后。（資料照，本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球一姐戴資穎盤踞世界排名第一已達212週，但積分只領先第二名的日本好手山口茜51分，球后地位備受威脅，如果山口茜下週在亞錦賽闖進決賽的話，球后將會換人，也將刷新戴資穎所保有的女單史上最高積分紀錄。

戴資穎在上月全英賽止於4強，雖拿到8400分，但小戴目前積分仍維持108800分，依舊是女單史上最高積分，而山口茜在封后後，收下12000分積分，世界積分上升至108749分，兩人只差51分。

山口茜最快在亞錦賽之後就能拉下戴資穎，亞錦賽自今年起從BWF超級500提升為超級1000等級賽事，將於4月26日於菲律賓馬尼拉點燃戰火，台灣世界球后戴資穎、中國一姐陳雨菲沒有參賽，山口茜名列頭號種子，力拚2連霸，與南韓安洗瑩都是奪冠大熱門。

如果山口茜闖進決賽的話，不管有沒有奪冠，至少能拿到10200分的亞軍積分，有望取代2019年亞錦賽冠軍積分9200分，山口茜將擠下戴資穎成為女單第一，而世界積分有可能再創新高。

對於球后有可能易位，戴資穎日前受訪時強調，自己並不在意這個席位，「時間到了自然會換人，我就是專注自己。」

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