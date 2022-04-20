路跑》波士頓馬拉松 台灣多名跑者高舉國旗衝線

駐波士頓辦事處歡迎來自台灣的選手。（取自臉書）

〔中央社〕歷史悠久的波士頓馬拉松18日舉行，駐處與僑界設置加油區替台灣選手加油，視障選手周坤芳等跑者高舉中華民國國旗衝終點線，提升台灣在國際媒體的能見度。

波士頓馬拉松邁入第126屆，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兩年前大流行以來，首度恢復在每年4月第3個星期一的愛國者日（Patriots' Day）舉辦。

請繼續往下閱讀...

本屆賽事共95名台灣選手獲參賽資格，55人到場出賽，包括視障選手周坤芳及陪跑員侯美花，以及當天在波馬完成世界馬拉松大滿貫並獲得「六星獎牌」的跑者莊涵婷。

為鼓勵台灣參賽者，駐波士頓辦事處與波克萊台灣商會、波士頓台灣龍舟隊合作，在終點線前設置加油區，集結僑胞、留學生及選手親友團數十人揮舞標語、搖旗吶喊，替台灣跑者打氣，並準備台灣選手衝向終點時高舉的國旗。

駐波士頓辦事處特別在臉書（Facebook）專頁發文，恭喜所有參與波馬的台灣選手，並寫道「你們令我們感到自豪」。

本屆賽事適逢女性參加波馬50週年，來自120國逾2.5萬名跑者在晴空萬里的波士頓參賽。

來自肯亞的東京奧運金牌得主傑普徹徹（Peres Jepchirchir）在最後關頭力退強敵，以2小時21分1秒拿下女子組冠軍。她的同胞契貝（Evans Chebet）以2小時6分51秒拿下男子組冠軍，洗刷2018年未能完賽的恥辱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法