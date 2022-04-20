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MLB》開季手感火燙寫稀有紀錄 光芒大物本季首轟出爐（影音）

2022/04/20 11:56

法蘭科夯出本賽季首轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今日作客小熊，光芒超級新秀法蘭柯（Wander Franco）延續開季到現在的好手感，今日也迎來了本賽季的首發全壘打。

法蘭柯在三局上半面對小熊隊先發投手史帝爾（Justin Steele），鎖定一顆92英哩的變化球，扛上中外野看台上，這支全壘打擊球初速達108.3英哩，距離長417英呎，也讓光芒隊將比數領先擴大到3比0。

目前僅21歲的法蘭柯是光芒極力栽培的新秀之一，在2020及2021年橫掃各家大聯盟新秀榜單，上賽季法蘭科在大聯盟出賽僅70場，繳出2成88的打擊率並轟出7發的全壘打，這也讓光芒端出了12年2.23億美元（約新台幣62億）的天價延長合約，同時打破了光芒隊史最大合約的紀錄。

今年開季表現更加火燙，目前出賽11場打擊三圍0.404/.0408/0.638，攻擊指數1.046的成績，也是1974年以來，首位在21歲時能在該季前四場比賽至少三場擊出三支安打的球員。

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