MLB》開季手感火燙寫稀有紀錄 光芒大物本季首轟出爐（影音）

法蘭科夯出本賽季首轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕光芒今日作客小熊,光芒超級新秀法蘭柯(Wander Franco)延續開季到現在的好手感,今日也迎來了本賽季的首發全壘打。

法蘭柯在三局上半面對小熊隊先發投手史帝爾(Justin Steele),鎖定一顆92英哩的變化球,扛上中外野看台上,這支全壘打擊球初速達108.3英哩,距離長417英呎,也讓光芒隊將比數領先擴大到3比0。

目前僅21歲的法蘭柯是光芒極力栽培的新秀之一,在2020及2021年橫掃各家大聯盟新秀榜單,上賽季法蘭科在大聯盟出賽僅70場,繳出2成88的打擊率並轟出7發的全壘打,這也讓光芒端出了12年2.23億美元(約新台幣62億)的天價延長合約,同時打破了光芒隊史最大合約的紀錄。

今年開季表現更加火燙,目前出賽11場打擊三圍0.404/.0408/0.638,攻擊指數1.046的成績,也是1974年以來,首位在21歲時能在該季前四場比賽至少三場擊出三支安打的球員。

Wander Franco's 1st HR of the season was crushed pic.twitter.com/n40ooicp7L