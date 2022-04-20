MLB》與莫里納搭檔寫史上第3多 韋恩萊特繳好投奪第2勝

韋恩萊特今對戰馬林魚，繳出5.2局失1分的好投，進帳本季第2勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀40歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）寶刀未老，今天對戰馬林魚繳出5.2局6K失1分的好投，紅雀終場以5：1贏球，韋恩萊特本季第2勝入袋。

韋恩萊特今年以1750萬美元與紅雀續約，再戰生涯第18個球季，本季再度擔任紅雀的開幕戰先發，也是生涯第6次，開季前兩場繳出1勝1敗、防禦率3.48的成績。

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韋恩萊特今天先發出戰馬林魚壓制力十足，前5局只有在第1局連投兩次保送被攻佔得點圈，僅被敲出3支零星安打，但6局下出現亂流，2人出局後被德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）敲出陽春砲掉分，再被下一棒安德森（Brian Anderson）敲安，紅雀隨即換投止血。

韋恩萊特此役先發5.2局被敲5安失1分，另有6次三振和2次保送，紅雀今天前3局就灌進4分奠定勝基，艾德曼（Tommy Edman）單場雙安進帳2分打點，幫助紅雀終場以5：1贏球，韋恩萊特拿下本季第2勝。

此役也是韋恩萊特和39歲資深鐵捕莫里納（Yadier Molina）搭配的第307場比賽，超越白襪傳奇投捕搭檔法伯（Red Faber）和沙爾克（Ray Schalk），成為自1900年以來一同出賽第3多的投捕搭檔，前兩對分別是勇士史潘（Warren Spahn）和克蘭道爾（Del Crandall）的316場，以及老虎羅里奇（Mickey Lolich）和弗里罕（Bill Freehan）的324場。

韋恩萊特和莫里納搭配307場，高居史上第3多。（資料照，今日美國）

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