網球》開網壇第一槍！外媒爆溫布頓將禁止俄羅斯選手參賽

梅德維夫。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯2月底以「特殊軍事行動」入侵烏克蘭，至今戰火未歇，體育界持續限制該國選手參賽，稍早外媒更爆溫布頓官方將禁止俄國選手參加今年的賽事。

烏俄戰爭爆發以後，ATP及WTA等組織規定俄羅斯、白俄羅斯選手僅能以中立身分參賽，且不得參加台維斯盃等以國家隊為比賽單位的賽事，現在全英俱樂部將成為第一個拒絕俄國選手參賽的組織。

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根據《Sportico》報導，全英俱樂部將禁止俄羅斯選手參加於6月27日開打的溫網大滿貫，影響的選手包括男單世界第2的梅德維夫（Daniil Medvedev）、第8的盧布列夫（Andrey Rublev）等人，後者還曾在比賽後於鏡頭前寫下「請不要戰爭（no war please）」的字語。

女單方面，俄羅斯目前有三位選手高居世界前30，包括第15的帕夫柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）、第26的卡薩金娜（Daria Kasatkina）、第29的庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），參賽權益也都將受到影響。

報導提到，目前還不確定白俄羅斯選手會不會跟著遭到禁賽，因此世界第4的莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），以及世界18的前球后阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）能否參與這場草地盛事，還有待關注。

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