圍棋》12年前曾奪女子團體銅牌 女神黑嘉嘉再次出征亞運

黑嘉嘉睽違12年再度加入亞運圍棋代表隊。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕圍棋項目再度重返今年杭州亞運，「圍棋女神」黑嘉嘉（職業七段）也受到了亞運圍棋代表隊總教練周俊勳的邀請，睽違12年再度參戰，成為了唯二在亞運圍棋比賽項目中，出賽超過一次以上的職業棋士。

上一次圍棋亞運賽事是在2010年的廣州，當時台灣最佳成績是圍棋女子團體奪得銅牌；由紅面棋王周俊勳搭配黑嘉嘉的圍棋混和雙人組合，也在當時獲得第四名的佳績。

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台灣亞運圍棋代表隊目前正在如火如荼進行訓練中。訓練課表不僅有隊員間的對弈，也有AI的對局測試，每天隊員7-8小時的訓練，一周安排1次體能課程，總教練周俊勳更是自三月開始，加入人文培力講座邀請不同職人來分享生命歷程，增加隊員的心理堅靭度。

本屆亞運圍棋代表隊都是一時之選，包含許皓鋐、王元均、林君諺、賴均輔、陳詩淵、旅日棋士許家元、盧鈺樺、楊子萱、白昕卉。

總教練周俊勳表示，今年杭州亞運圍棋項目是奪牌重點，前陣子也以外卡邀請的方式，詢問黑嘉嘉的意願，很高興她願意在忙碌的工作安排外，再次回到亞運圍棋隊的陣容中；接下來還有大約四個多月的時間，訓練上會更加重對中日韓選手的模擬演練，期待能突破上次的參賽成績。

對此，黑嘉嘉則回應:「亞運賽對我來說意義非凡！很榮幸時隔12年可以再次參賽，我會盡全力、也期待和大家一起拿牌、創造新紀錄。」

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