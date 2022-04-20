MLB》前隊友佛里曼也沒輒！勇士王牌7局狂飆8K壓制道奇（影音）

佛里德（左）今天賞前隊友佛里曼2K。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今作客道奇主場，王牌左投佛里德（Max Fried）掛帥，他技壓道奇「少主」畢爾勒（Walker Buehler），繳出7局無失分8K好投、包括賞前隊友佛里曼（Freddie Freeman）2K，率隊以3：1終止道奇近期7連勝。

來自洛杉磯的佛里德今在兒時造訪多次的球場登板，面對西區強權道奇隊前五局讓這條恐怖打線15上15下，直到6局下被艾柏托（Hanser Alberto）敲安才破功，最後完成7局投球僅挨2安、狂飆8次三振，防禦率下降至3.50。

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佛里德。（今日美國）

勇士帶著兩分領先進入9局上，派出新科終結者簡森（Kenley Jansen）關門，他面對老東家僅花12顆球就拿到3個出局數，收下本季第3次救援成功。佛里德笑納今年首勝，主投5局挨8安失掉3分的畢爾勒則苦吞本季首敗。

簡森。（今日美國）

Max Fried locks up Freddie Freeman with filth pic.twitter.com/vsJykIyZXA — Bally Sports: Braves （@BravesOnBally） April 20, 2022

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