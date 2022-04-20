PLG》陳冠全、盧峻翔化身男團 領航猿「TYP情人」出道

桃園領航猿由隊長陳冠全領軍，與施晉堯、黃泓瀚、關達祐、盧峻翔、李家慷化身男團「TYP情人」正式出道。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕桃園領航猿下週主場二連戰，推出甜蜜系主題活動，由隊長陳冠全領軍，與施晉堯、黃泓瀚、關達祐、盧峻翔、李家慷化身男團「TYP情人」出道，5月1日賽後開啟演唱會模式，由TYP情人帶來熱門情歌，用歌聲持續融化球迷的心，場上也將穿上「橘粉發電機」主題球衣，滿滿粉紅泡泡爆擊桃園市立體育館，與橙客們甜蜜過週末。

一改以往運動型穿著，男團「TYP情人」以韓系風格作為改造主軸，陣中老大哥林金榜點評帥氣度，由「澎澎」陳冠全勇奪第1，「澎澎場下髮型常看起來剛睡醒，與韓系心型瀏海呈現高度反差，整體造型貌似韓星SJ神童」，關達祐則開玩笑說：「如果澎哥平常這樣穿，應該會有很多人主動要IG帳號。」對此，陳冠全害羞回應：「大家都蠻帥的啦！」對於造型調整，全員都相當滿意，當日形象照拍攝結束，盧峻翔還將黃泓瀚整身穿搭一併帶走，笑稱：「大家的搭配都太好看了，整個都包下來！」

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除了場下韓系男團穿搭，場上飛行員們也將搭配全新推出的「橘粉發電機」主題球衣登場，形象照拍攝當日，羅賓森與盧峻翔兩人一改場上霸氣，穿上球衣露出可愛趣味的動作表情，活力感爆棚，首次參與視覺拍攝的羅賓森說：「新球衣帶給我一種如海灘陽光的氛圍，非常喜歡這樣正能量的感受！」

桃園領航猿4月30日及5月1日甜蜜系主題活動，全新推出「TYP情人」，一段愛與籃球的故事即將展開。（球團提供）

桃園領航猿4月30日及5月1日將穿著「橘粉發電機」主題球衣登場。（球團提供）

一改場上霸氣神情，羅賓森與盧峻翔可愛趣味的表情，活力感爆棚。（球團提供）

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