聽奧》曾破世界聽障紀錄 許樂國際賽首秀沒壓力

現任世界聽障羽球球后沈彥汝（左）、田徑女將許樂。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2022年南卡西亞斯達福林匹克運動會（俗稱聽奧）今年5月1日至15日登場，今年台灣共有39名選手參戰，今舉行授旗典禮，教育部體育署副署長林哲宏期勉選手能突破自我，疫情期間也要特別注意身體健康，朝著上屆4金、5銀、8銅目標邁進。

夏季達福林匹克運動會為聽障運動的最高殿堂，第24屆原定在去年12月登場，但因為疫情延期至今年5月。代表團團長林昭穎表示，希望選手能夠平安參賽也拿到最好的成績，深化台灣在聽奧賽會上的光榮歷史，這次組團獲得各個單位的協助，且航程遙遠，很感謝體育署特別安排選手搭乘商務艙。

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這次台灣共有39名選手參加包含田徑、羽球、桌球、網球、空手道、跆拳道、男子籃球以及射擊等8種項目。其中最受矚目的女子跨欄選手許樂，她上週才在全國身心障礙運動會橫掃8金，同時她也是目前世界女子聽障100公尺跨欄紀錄保持人。

許樂的教練簡慶宏表示，健康順利完賽是最大的期待，「現在有4件事情要克服，包含疫情、長途飛行、時差以及飲食的問題。」他也提到，預計5日清晨3、4點抵達巴西，但7日就要比賽，時間上比較倉促，希望可以即時調整好。

許樂這次除了100公尺跨欄外，也會參加100公尺、200公尺，簡慶宏說：「不會給她壓力，希望她把這次當成一次奇幻旅程，不用把壓力覽在身上。」

終於一圓參與聽奧的夢想，許樂表示，這是很難得的經驗，自己也是受到很多人幫助才能參賽，也希望能夠克服教練提到的困難，好好發揮，「希望能夠繳出好成績，不只是為了我自己也是為了支持我的人。」

南卡西亞斯達福林匹克運動會今舉行授旗典禮。（記者粘藐云攝）

南卡西亞斯達福林匹克運動會今舉行授旗典禮。（記者粘藐云攝）

南卡西亞斯達福林匹克運動會今舉行授旗典禮，並頒發加菜金，左為體育署副署長林哲宏，右為田徑女將許安誼。（記者粘藐云攝）

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