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T1》疫情吃緊！聯盟最新防疫指引、應變規範出爐

2022/04/20 16:42

T1職籃聯盟與所屬球團提出最新防疫指引及應變規範。（T1提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，為因應國內近來本土病例大幅增加，T1職籃聯盟與所屬球團提出最新防疫指引及應變規範，以確保聯盟、球團等隊職員皆能安然度過疫情危機，並順利完賽。

聯盟及所屬球團隊職員進場規範：

賽事現場所有球團隊職員及相關工作人員，於進場前應符合下述規定：　

1. 賽事進行時無需脫口罩活動之人員：提供疫苗施打證明（兩劑以上），若未施打兩劑疫苗，須提供進場前24小時內的快篩陰性證明，並全程配戴口罩。

2. 賽事進行時若需脫口罩活動之人員：須符合聯盟施打疫苗規定，並須提供進場前24小時內的快篩陰性證明，方得進入場館。

聯盟所屬球團：

嚴禁隊職員於疫情期間出入娛樂場所，如：夜店、KTV、電影院、百貨、大型聚餐場所等。並提醒隊職員自律。

定時安排消毒作業，如隊職員經常出入之球場、會議室、飯店、球團餐廳等，以及較常接觸之器具、物品，皆需固定進行消毒，建議每日清消一次。

疑似染疫、匡列、或確診之緊急應變措施：

一、 球團任一隊職員若有身體不適，頭暈、咳嗽、打噴嚏、嘔吐等疑似染疫狀況，請立即就醫採檢，其餘接觸的隊職員立即進行快篩，並且先行做好全員自主管理，等待採檢結果通知，並立即通報聯盟。

二、 若各球團隊職員接獲CDC（中央疫情指揮中心）匡列，須緊急將該名匡列者隔離，並第一時間通報聯盟。受匡列者應依循CDC指引進行PCR檢測等後續處置。其餘接觸的隊職員應立即進行快篩，並且做好全員自主管理。

三、 各球團若有工作核心區內隊職員確診，並應立即暫停進行賽事，球館及工作區域應進行環境清消，確診者及匡列者應遵循CDC規範辦理。復賽須經當地衛生主管機關同意後方可重新進行賽事。

四、 若各球團於主場賽事期間出現確診者足跡，球團應遵循CDC一切規範，針對場館進行環境清消，並且立即通報聯盟及當地衛生主管機關，或依規定進行後續相關處置。

五、 聯盟賽事閉門進行或延賽之賽事安排，將於聯盟接獲通報後，另召開重大決策委員會會議，與各球團代表討論後決定。

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