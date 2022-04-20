晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

青棒》竹市成德高中 獲贈60套新球衣

2022/04/20 16:44

竹市議員陳建名與北極殿共同贊助成德高中新球衣。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市成德高中是培育國內棒球好手的基地之一，近幾年也培育中許多美國大聯盟以及中職棒球的好手。市議員陳建名長期關心新竹市運動發展，幫助學校爭取資源，今和新竹北極殿張清樑主委，贈送球員每人一套全新球衣共六十套，期盼球員在刻苦訓練、追尋夢想時，沒有後顧之憂，代表新竹市出征全國賽事時都能獲得更好的表現。

陳建名說，成德高中這幾年在全國高中棒球賽事的表現有目共睹，屢屢代表新竹市征戰全國各項賽事，前年更挺進黑豹旗前四強，創下成軍以來隊史最佳成績。他感謝市政府長期提供充裕的經費與設施設備的補助，完備新竹市三級棒球的培訓，自己一直都非常關心新竹市的教育以及運動發展，大家一起努力，希望讓選手們可以在無後顧之憂下進行訓練。

張清樑說，他本身也愛棒球，敬佩這群成德的孩子經過不斷苦練，代表新竹市在全國闖出名號，因此特別和陳建名一起回饋學校，贈送六十套專業的新球衣，期勉球員們更有向心力，愈練愈好，穿著代表新竹市的全新戰袍，打出更好的成績與表現。

陳建名今天特別帶著全隊球員來到北極殿上香，一方面感謝玄天上帝的保佑，也感謝張清樑對孩子們的關心，相信成德高中今年穿上這套全新球衣，在各項賽事的表現一定可以越戰越勇，也護佑著新竹子弟出入平安，健康迎接每一項挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。