青棒》竹市成德高中 獲贈60套新球衣

竹市議員陳建名與北極殿共同贊助成德高中新球衣。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市成德高中是培育國內棒球好手的基地之一，近幾年也培育中許多美國大聯盟以及中職棒球的好手。市議員陳建名長期關心新竹市運動發展，幫助學校爭取資源，今和新竹北極殿張清樑主委，贈送球員每人一套全新球衣共六十套，期盼球員在刻苦訓練、追尋夢想時，沒有後顧之憂，代表新竹市出征全國賽事時都能獲得更好的表現。

陳建名說，成德高中這幾年在全國高中棒球賽事的表現有目共睹，屢屢代表新竹市征戰全國各項賽事，前年更挺進黑豹旗前四強，創下成軍以來隊史最佳成績。他感謝市政府長期提供充裕的經費與設施設備的補助，完備新竹市三級棒球的培訓，自己一直都非常關心新竹市的教育以及運動發展，大家一起努力，希望讓選手們可以在無後顧之憂下進行訓練。

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張清樑說，他本身也愛棒球，敬佩這群成德的孩子經過不斷苦練，代表新竹市在全國闖出名號，因此特別和陳建名一起回饋學校，贈送六十套專業的新球衣，期勉球員們更有向心力，愈練愈好，穿著代表新竹市的全新戰袍，打出更好的成績與表現。

陳建名今天特別帶著全隊球員來到北極殿上香，一方面感謝玄天上帝的保佑，也感謝張清樑對孩子們的關心，相信成德高中今年穿上這套全新球衣，在各項賽事的表現一定可以越戰越勇，也護佑著新竹子弟出入平安，健康迎接每一項挑戰。

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