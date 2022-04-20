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全中運》滑輪競速、射箭寫佳績 竹縣「上半場」先獲8金5銀9銅

2022/04/20 16:50

仰德高中學生曾嘉成（右1）表現優異，是全中運常勝軍。（仰德高中提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕花蓮全國中等學校運動受到疫情影響，部分比賽延後辦理，新竹縣代表隊在「上半場」先取得8金5銀9銅的佳績，除了尖石國中4名柔道小將勇奪4金外，仰德高中滑輪競速選手曾嘉成、傅孝宇各抱回1金，湖口高中國中部李承穎、戴芷萱在射箭混雙賽獲得金牌，石光國中學生嚴子喬在國女組射箭個人賽也一舉奪金。

湖口高中的射箭小將李承穎（右）、戴芷萱（左）在全中運國中組射箭混雙奪金。（湖口高中提供）

縣長楊文科肯定選手的表現，為自己和新竹縣爭取榮耀！教育局長楊郡慈表示，這次奪牌選手，適用今年甫上路的「新竹縣績優運動潛力選手培訓補助金發給要點」，全中運第一名的選手可獲得每月4000元補助、第2名則為2000元，第3名可領取1500元，學校也可申請補助，充實選手營養品及訓練器材等。

仰德高中學生曾嘉成從小熱愛直排輪，就讀信勢國小開始接受教練吳孟達的培訓，迄今已是世界盃國手；這次他在高男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽順利取金，也與隊友許佳學、陳俊豪、傅孝宇在高男組滑輪溜冰3000公尺接力賽獲銀，以1金1銀為高中生涯收尾；面對亞運及世界盃國手選拔賽在即，他將繼續爭取榮譽。

傅孝宇也在信勢國小接觸直排輪，他與隊友陳俊豪在高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽，分別包辦金、銀牌；他以成為國手為目標，持續努力。仰德集團對於運動選手提供優渥奬勵金，鼓勵學生努力創造佳績，為個人及學校爭光。

奪牌選手中，陳俊豪從國中才開始學習。教練吳孟達說，直排輪的魅力在於靠身體競速，最快可達時速50、60公里，像是過彎技巧，需要練習3、4年才有辦法掌握技巧；近年新竹縣增加硬體設備，選手不必再南北奔波。

湖口高中射箭隊由教練沈筱珺領軍，國中部選手李承穎、戴芷瑄在國中組射箭混雙賽奪金，金牌戰對上三和國中，兩方人馬在前四局拿下4比4的點數，隨後進行加賽，但各射出2支箭都拿下19分，再度平手，所幸李、戴兩人的箭離靶心更近一些，驚險獲勝。

另關西鎮石光國中雖僅60餘名學生，射箭小將嚴子喬在國女組射箭個人賽中，表現沉穩一舉奪金，創下該校紀錄！

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