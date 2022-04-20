T1》注定要流浪！桃園雲豹本週轉戰台北和平館打主場2戰

中原大學體育館。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕受到疫情所苦，T1聯盟桃園雲豹根本無法在中原大學進行比賽，如今更是被拒絕開放體育館給予球團使用，因此雲豹將成為流浪球隊，23、24日將先在台北和平籃球館進行賽事。

雲豹本季選在中原大學當主場，只是受到疫情影響，不僅曾閉門開打，如今疫情變得更加嚴峻，校方也不開放體育館給雲豹使用，因此雲豹接下來的主場賽事，可能就得繼續流浪。

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雲豹在23日將對上台啤英熊，24日將對上新北中信特功，如今球團為了讓賽事進行，只能將兩場賽事移師台北和平館，這也是T1自英熊後，第2支前進和平館的隊伍。

雲豹原屬桃園冠名之職業籃球隊，在時間急迫下，短時間內尋遍桃園各個場館，仍無法找到合適場地，最終選擇至台北和平籃球館進行，雲豹也感謝PLG富邦勇士的協助。

由於FamiTicket線上購票系統已關閉，欲購票球迷，可至比賽日至現場購票，球團為給予居住在桃園市的粉絲優惠，只要出生地於桃園，出示身分證、桃園市市民卡等證件皆可享票價5折優惠。

此外，4月20日前購買23、24日主場賽事門票的球迷，可憑紙本／電子票券，於比賽日至台北和平館現場售票處更換實體票；若需退票者，於4月21日中午12點至4月25日下午4點到全家機台、線上系統辦理退票，無需額外付手續費。

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