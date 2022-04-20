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中職Live》球場照明設備故障比賽暫停 獅0：0猿

2022/04/20 19:40

第三局

3上，柯育民擊出中外野方向一壘安打。陳重廷內野滾地球形成雙殺，兩出局。陳傑憲敲出右外野方向一壘安打。投手向一壘牽制暴傳，跑者上二壘。林靖凱外野飛球被接殺，三出局。

3下，因樂天桃園球場照明設備故障，比賽暫停。

第二局

2上，潘武雄遭到三振，胡金龍外野飛球被接殺，兩出局。郭阜林敲出左外野方向二壘安打。何恆佑遭到三振，三出局。

2下，林泓育擊出中外野方向一壘安打。朱育賢內野滾地球，跑者遭到封殺，打者上一壘，一出局。梁家榮選到保送，一、二壘有人。張閔勛內野滾地球遭到刺殺，兩出局，跑者攻占二、三壘。馬傑森外野飛球被接殺，三出局。

第一局

1上，陳傑憲外野飛球被接殺，林靖凱內野滾地球遭到刺殺，羅暐捷遭到三振，三上三下。

1下，林立內野滾地球遭到刺殺，成晉、陳俊秀外野飛球被接殺，外野飛球被接殺，三上三下。

統一獅先發打線

1 陳傑憲 CF
2 林靖凱 2B
3 羅暐捷 RF
4 潘武雄 DH
5 胡金龍 LF
6 郭阜林 3B
7 何恆佑 1B
8 柯育民 C
9 陳重廷 SS

先發投手：胡智為

樂天桃園先發打線

1 林　立 2B
2 成　晉 RF
3 陳俊秀 1B
4 林泓育 DH
5 朱育賢 LF
6 梁家榮 3B
7 張閔勛 C
8 馬傑森 SS
9 陳晨威 CF

先發投手：黃子鵬

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