中職Live》球場照明設備故障比賽暫停 獅0：0猿

第三局

3上，柯育民擊出中外野方向一壘安打。陳重廷內野滾地球形成雙殺，兩出局。陳傑憲敲出右外野方向一壘安打。投手向一壘牽制暴傳，跑者上二壘。林靖凱外野飛球被接殺，三出局。

3下，因樂天桃園球場照明設備故障，比賽暫停。

請繼續往下閱讀...

第二局

2上，潘武雄遭到三振，胡金龍外野飛球被接殺，兩出局。郭阜林敲出左外野方向二壘安打。何恆佑遭到三振，三出局。



2下，林泓育擊出中外野方向一壘安打。朱育賢內野滾地球，跑者遭到封殺，打者上一壘，一出局。梁家榮選到保送，一、二壘有人。張閔勛內野滾地球遭到刺殺，兩出局，跑者攻占二、三壘。馬傑森外野飛球被接殺，三出局。



第一局

1上，陳傑憲外野飛球被接殺，林靖凱內野滾地球遭到刺殺，羅暐捷遭到三振，三上三下。

1下，林立內野滾地球遭到刺殺，成晉、陳俊秀外野飛球被接殺，外野飛球被接殺，三上三下。

統一獅先發打線

1 陳傑憲 CF

2 林靖凱 2B

3 羅暐捷 RF

4 潘武雄 DH

5 胡金龍 LF

6 郭阜林 3B

7 何恆佑 1B

8 柯育民 C

9 陳重廷 SS

先發投手：胡智為

樂天桃園先發打線

1 林 立 2B

2 成 晉 RF

3 陳俊秀 1B

4 林泓育 DH

5 朱育賢 LF

6 梁家榮 3B

7 張閔勛 C

8 馬傑森 SS

9 陳晨威 CF

先發投手：黃子鵬

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法