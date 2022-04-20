中職Live》郭郁政回穩讓兄弟6上6下 龍 0：3 兄弟

第三局
3局下，郭郁政讓兄弟打者三上三下。
3局上，泰迪讓龍隊打者三上三下。
第二局
2局下，郭郁政回穩讓兄弟打者三上三下。
2局上，李凱威首打席敲一壘安，蔣少宏右外野飛球無推進效果，曾陶融中間方向滾地球眼看要穿出，岳東華精彩攔截封殺一壘往二壘跑的跑者，劉基鴻游擊滾地球出局。三出局。
第一局
1局下，江坤宇1出局後獲觸身球保送，張志豪、許基宏一壘方向安打，兄弟1：0領先，詹子賢敲安形成滿壘，郭郁政投出保送擠回1分，岳東華適時安打帶有1分打點，兄弟3：0領先，陳家駒三壘滾地球傳本壘被封殺，岳政華游擊飛球出局。
請繼續往下閱讀...
1局上，郭天信首打席敲二壘打，林智勝敲右外野安打，陳文杰撲接不成，不過郭天信第一時間以為接殺未跑壘，仍是一二壘有人，陳品捷右外野飛球出局，吉力吉撈敲出雙殺打。味全無功而返。
味全龍先發打線：
1 郭天信 CF
2 林智勝 1B
3 陳品捷 RF
4 吉力吉撈．鞏冠 DH
5 李凱威 2B
6 蔣少宏 C
7 曾陶鎔 LF
8 劉基鴻 3B
9 張政禹 SS
先發投手：郭郁政
中信兄弟先發打線：
1 王威晨 3B
2 江坤宇 SS
3 張志豪 DH
4 許基宏 1B
5 詹子賢 LF
6 陳文杰 RF
7 岳東華 2B
8 陳家駒 C
9 岳政華 CF
先發投手：泰迪